Så påverkas evenemangen i Kalmarsalen

Thomas Di Leva Kalmarsalen 13 mars

Mer information kommer på förmiddagen 12 mars. Vi ber om ursäkt att vi ej kan ge klart besked ännu men inväntar arrangör. Evenemanget kommer dock flyttas eller ställas in. Så mycket vet vi.

Guran, Nyberg & Nord – hyllning till B. Afzelius Kalmar teater 13 mars

Påverkas inte av regeringens beslut utan genomförs enligt datum och tid på köpt biljett.

Bamse och Lova sjunger Kalmarsalen 14 mars

Föreställningen delas upp på två tillfällen samma dag dvs den 14 mars. Mail med information om vilken tid ni är välkomna till Kalmarsalen och när er föreställning börjar skickas till den mailadress som användes i samband med biljettköp.

Glenn Miller Orchestra Kalmarsalen 15 mars

Påverkas inte av regeringens beslut utan genomförs enligt datum och tid på köpt biljett.

Mamma ljuger Kalmarsalen 25 mars

Mer information kommer.

The greatest love of all Kalmarsalen 26 mars

Påverkas inte av regeringens beslut utan genomförs enligt datum och tid på köpt biljett.

Fauna Kalmarsalen 27 mars

Påverkas inte av regeringens beslut utan genomförs enligt datum och tid på köpt biljett.

Berglund Harrysson Wells Kalmarsalen 28 mars

Mer information kommer.

Grease – På Turné Kalmarsalen 29 mars

Mer information kommer.

Molly Sandén Kalmarsalen 2 april

Mer information kommer.

Bo Kaspers orkester Kalmarsalen 4 april

Mer information kommer.

NITZER EBB Kalmarsalen 11 april

Mer information kommer.