Satsning på världsarv och barnaktivitet

Capellagården och Mörbylånga kommun gör en gemensam satsning och anordnar barnaktiviteter i världsarvet.

Under världsarvsveckan 13-19 juli, kommer barn och unga ha möjlighet att delta i en ny workshop på Capellagården. Genom workshopen kommer de att lära sig mer om världsarv och vad som är unikt med södra Öland. De kommer även att få lära sig att arbeta praktiskt med olika hantverk.

Projektet finansieras via DUNC, Development of Unesco Natural and Cultural Assets, som är ett Interreg South Baltic EU-projekt där flera världsarv samarbetar.

– Det är viktigt att lyfta in fler aktiviteter för barn under världsarvsveckan och att kunna göra det i en så fantastisk miljö som Capellagården känns förstås extra bra. Lärande aktiviteter är en central del i DUNC-projektet för att skapa ett gott ambassadörsskap, säger Lars Wellin, projektledare för Ölands del i det transnationella världsarvsprojektet DUNC i ett pressmeddelande.