Skådespeleri av absolut världsklass i brutal westernfilm

Hostiles (Film, ute nu som digital hyrfilm)

Scott Cooper, den sorgligt underskattade regissören och manusförfattaren bakom fantastiska filmer som "Crazy Heart", "Out of the Furnace" och "Black Mass", gillar uppenbarligen att rikta luppen mot de allra mörkaste hörnen av den mänskliga naturen. Hans plågade karaktärer lever sina liv i moraliska gråzoner, ställs inför otänkbara val och omsluts ofta av misär av det allra råaste slaget.

Foto: Nordisk film

"Hostiles" är inget undantag. Året är 1892 och samtidigt som "the wild west" håller på att ta sina sista andetag inväntar armékaptenen Joseph Blocker (Christian Bale) sin pensionering efter ett liv präglat av krig, våld och lidande. När den döende cheyenne-hövdingen Yellow Hawk (Wes Studi) och hans familj ska eskorteras hem genom livsfarlig terräng är det dock Blocker som tvingas ta uppdraget, något som eldar på hans brinnande hat för dessa “fiender”. Under hot om förlorad pension har han inget annat val än acceptera sin situation och tillsammans med några väl utvalda män ställer han siktet mot horisonten och rider iväg ut i det okända och oförutsägbara. Tidigt på vägen träffar han den sargade änkan Rosalie Quaid (Rosamund Pike), som i filmens öppningsscen ser samtliga medlemmar av sin familj brutalt mördas av comancher, och hon ansluter till gruppen. Tillsammans tvingas de tampas med allt från blodtörstiga anfallare och den hårda naturen till mer abstrakta demoner som äter upp dem inifrån.

Hindren på deras väg skildras både som riktigt välgjorda actionscener med pulserande spänning och mer stillsamma utvecklingar i den fint ritade karaktärsdynamiken. Blockers djupt rotade hat och hans rasistiska föreställningar eroderas allt mer under filmens gång och hans långsamma upplysning i kollisionen med Yellow Hawks respekt och Rosalies öppenhet är filmens absolut starkaste kort. Christian Bale är i vanlig ordning en förädlad naturkraft här. Allt från explosiva känsloutbrott till subtila ögonblick av smärta skildrar han med oklanderlig finess och det går verkligen inte värja ögonen från honom när han går loss.

"Hostiles" är kort sagt en ytterst oförlåtande film och den levererar varken lätta svar eller svulstiga floskler. Känslan av att den övermäktiga naturen är helt likgiltig inför våra småaktiga konflikter, vårt onödiga våld och vår självförvållade misär kryper under skinnet på en. För de som är villiga att dyka ner i abyssen finns det dock en viss tröstande ömhet att finna i kärnan när man minst anar det. Tro mig, det är värt resan.