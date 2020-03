Skräckklassiker från 1800-talet stöps om i genialisk #MeToo-form

Foto: Photo Credit: Universal Pictures , Universal Pictures Sverige

The Invisible Man (Film, ute nu på bio)

De tappra försöken att återuppliva Universal Pictures ikoniska monster (Dracula, Frankenstein, Mumien, Wolfman, Creature from the Black Lagoon, The Invisible Man etc.) på vita duken i modern tid har minst sagt varit haltande. Senaste hoppen var “Dracula Untold” (2014) och “The Mummy” (2017) som skulle bli de första filmerna i en massiv franchise vid namn “Dark Universe”. Det enda problemet var att de var så pass katastrofalt dåliga och ekonomiskt underpresterande att de skoningslöst dödade alla planer på en sammanhållen filmsaga. Storslagna visioner om fler filmer där Javier Bardem skulle spela Frankenstein och Johnny Depp skulle spela The Invisible Man begravdes.

Vägen framåt tycks nu istället vara fristående filmer i mindre skala och om Leigh Whannells nya “The Invisible Man” kan användas som måttstock är de på helt rätt väg. Den klassiska storyn (signerad H.G. Wells, 1897) om den galna vetenskapsmannen Adrian Griffin (här spelad av Oliver Jackson-Cohen) som experimenterar sig själv till osynlighet skildras ur ett helt nytt, briljant och glödande aktuellt perspektiv. Filmens huvudperson är nämligen Cecilia Kass (Elisabeth Moss), Griffins flickvän som han plågar både fysiskt och psykiskt. I filmens nagelbitande inledande scen flyr hon ur hans skräckvälde och när hon två veckor senare får höra att han har begått självmord anar hon direkt att något inte stämmer. Det dröjer inte länge innan hon inser att någon iakttar varje steg hon tar och att Griffin i allra högsta grad lever, bara i en mer transparent form än tidigare.

Tanken på en kontrollerande, manipulativ och våldsam psykopat till stalker-pojkvän är illa nog, adderar man sedan osynlighet i den ekvationen så tas det till en helt ny nivå. Obehaget i den idén driver hela filmen och det är nästan olidligt effektivt. Särskilt när en efter en i Cecilias omgivning blir helt övertygade om att hon har tappat förståndet totalt och PTSD-hallucinerar blir frustrationen (av bästa sort) så stark att man bara vill skrika rakt ut. Skräckfaktorn skruvas dessutom upp till tusen när kameran försiktigt vilar på varje rumshörn, varje tom korridor och varje möbel med känslan av att han befinner sig där och bara väntar på rätt tillfälle att slå till. Som om det briljanta greppet inte vore nog så är den alltid storspelande Moss i högform och lyfter filmen långt mycket högre än jag vågade hoppas på.