Starka “Carrie”-vibbar i lika vass som finstämd seriepärla

I am not okay with this (Serie, Netflix)

Barn och high school-ungdomar som sugs in i någon form av övernaturligt science fiction-mysterium med viss lutning åt skräckhållet har fått ett massivt uppsving på sistone. De årligen återkommande Netflix-serierna “Stranger Things” och “Dark” är omåttligt populära, första säsongen av “Locke & Key” är i ropet just nu och de två nya “Det”-filmerna drog in storkovan på bio världen över. “I am not okay with this” är mer av precis den varan och även om den återvinner mycket av det som redan har gjorts i genren så överträffar den det mesta som den kan jämföras med.

I öppningsscenen i första avsnittet möter vi en bloddränkt och chockerad Sydney Novak (Sophia Lillis) som febrilt springer längs en gata mitt i mörka natten. Efter det lägger serien bit för bit pusslet som visar hur Sydney, en ångestladdad och osäker 17-åring, hamnade på den där gatan i det “Carrie”-tillståndet. Att hennes nyligen upptäckta telekinetiska krafter, som gör att hon kan flytta och påverka saker med blotta tanken, har något med det hela att göra blir snabbt tydligt. Dessa krafter är också något som intresserar hennes nördiga granne Stanley (Wyatt Oleff), som desperat försöker få Sydney att se honom som något mer än bara en vän.

Berättelsen rör vid tunga ämnen som psykisk ohälsa och självmord, men lyckas trots det vara mysigt lättsam och väldigt rolig. “Coming of age”-inriktningen med nerviga ungdomar som försöker navigera sexuella uppvaknanden, sociala knepigheter och tjatiga föräldrar blir aldrig gammal och den görs med sådan oerhörd finess här. Skaparna Jonathan Entwistle & Christy Hall är rakbladsvassa manusförfattare och vet precis hur både “superhjälte”-biten och den svarta humorn ska hanteras. Lillis och Oleff, som passande nog även spelade mot varandra i de ovan nämnda “Det”-filmerna, är underbara tillsammans och har riktigt kul med materialet. Seriens enda “problem” är att den är så fruktansvärt bra att sju avsnitt på drygt 20 minuter styck är på tok för lite.