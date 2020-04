Stor ökning av cykelstölder i länet

När våren och värmen kommer ökar antalet cykelstölder. Det märks inte minst i år då det har anmälts fler cykelstölder i landet än på 17 år. Det visar Försäkringsbolaget lfs kartläggning av nya siffror från Brottsförebyggande rådet.

Foto: Linus Gunnarsson

Förra veckan publicerade Brottsförebyggande rådet statistik över anmälda cykelstölder för det första kvartalet. I hela landet har 11 633 cyklar anmälts stulna under januari till mars, vilket är fler än något år sedan 2003.

I Kalmar län har det under årets tre första månader anmälts 273 stölder, vilket är 58 procent fler jämfört med i fjol.

Under 2019 anmäldes 1 338 cykelstölder i länet. Det motsvarar 55 fall per 10 000 invånare. I länet är Kalmar värst utsatt för cykelstölder med 95 anmälda stölder per 10 000 invånare.

– Framför allt tror vi att det ökade antalet stölder beror på den ovanligt milda vintern vi haft, men man kan också tänka sig att corona haft en effekt de senaste veckorna, om fler väljer att ta cykeln istället för kollektivtrafiken, säger Jessica Hjälmered, pressansvarig på If i ett pressmeddelande.

Samtidigt ökar cykelstölderna i regel under april månad. Förra året ökade antalet anmälda stölder med över 50 procent mellan mars och april i hela landet.