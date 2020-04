Succé för älgparkens bilsafari

I och med den rådande pandemin behöver många företag och verksamheter tänka om och utveckla sin affärsidé. Det har Glasrikets Älgpark i Nybro gjort som inför påsk lanserade möjligheten att göra safari i sin egen bil.

– Vi byggde om inför påsken så att det går att köra med bil där inne. Det är ett hägn på 70 000 kvadratmeter och ett vägsystem som gör att man ser älgarna på ett bra sätt, säger Michael Högström Karlsson som firar tioårsjubileum som ägare av älgparken.

Tanken var från början att safarin med egen bil endast skulle vara tillgänglig under påsken. Men i och med det positiva gensvaret väljer man nu att fortsätta med konceptet.

– Vi kommer att fortsätta på helgerna i maj och juni också. Hittills har vi haft mer besökare än väntat. Vi har haft 10-15 bilar per dag i helgen, dessutom kör jag safari med tre vagnar med en familj eller högs sex personer per vagn. Normalt tar vi 16 personer per vagn.

Foto: Nils Elgqvist

Idén med bilsafari har funnits ett tag, men i och med omständigheterna i världen gjorde Michael och frun Anneli slag i saken.

– Idén har funnits rätt så länge. Det finns en större älgpark i Markaryd som gör det här. Sedan tyckte Anneli att vi måste anpassa oss bättre i och med den rådande situationen. Vi har egna maskiner och kunde bygga om i egen regi.

Med anledning av pandemin kommer antalet utländska gäster att minska betydligt, vilket påverkar verksamheten ekonomiskt.

– Vi har en liten buffert så att vi klarar oss. Vi har sagt upp personal och Anneli som har ett heltidsjobb ägnar hela sin fritid här.

Förra året hade älgparken totalt 18 000 besökare varav 30 procent var svenskar. Nu hoppas Michael och Anneli att fler svenskar ska hitta till älgparken.

– Äldre kan sitta i sin bil och har de swish kan de betala utan att ens behöva kliva ur bilen. De som har varit här tycker vi hanterar det bra och tryggt.

Men bilsafari är inte den enda nyheten för parken.

– Vi har lite mer på gång. Jag har precis kört ut 280 ton sand där vi byggt upp en liten badplats med kristallklart vatten som förhoppningsvis är klar till badsäsongen. Sedan har vi även fiske med inplanterade laxforeller i en damm.

Älgparken kan stoltsera med elva älgar, fem dovhjortar och 16 alpackor och om allt går som det ska kommer antalet älgar och dovhjortar att öka till antalet framåt sommaren.

– Av älgarna är det två kvigor som vi tror är dräktiga, så det blir nog kalvar framåt juni. Dovhjortarna har vi haft i en månad, det är fyra hindar och en dov, det kanske blir kalvar där med. Det är roligt.