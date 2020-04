Sweden rock ställs in

Foto: Karolina Vohnsen

Sweden rock festival som skulle gått av stapeln 3-6 juni ställs in. Festivalarrangörerna har in i det längsta arbetat med att försöka senarelägga festivalen längre in i sommaren men på tisdagen tog man beslutet att helt ställa in.

”Ett tag såg det möjligt ut, då vi fick väldigt positivt gensvar på förslaget från artister, leverantörer och samarbetspartners. Men de senaste veckornas prognoser har inte gett oss de signaler vi hade behövt, och vi står nu i en situation som aldrig tidigare förekommit. Därför siktar vi nu mot 2021 istället”, skriver Sweden rock festival på sin hemsida.

Istället skiftar fokus för arrangörerna som istället börjar jobba med 2021 års festival.

Köpta biljetter till årets festival kommer automatiskt att gälla för festivalen 2021, men man kommer även bli erbjuden att återlösa sin biljett.

Alla föreningar som jobbar med festivalen kommer, trots att festivalen ställs in, att få fullt föreningsbidrag.

”Avslutningsvis vill vi än en gång beklaga situationen och passa på att tacka för ert stöd och förståelse. Vi har världens bästa publik och vi hoppas att vi får träffa er alla igen 9-12 juni 2021”, skriver arrangören på hemsidan.