Theo är ung i karriären

Theo Björk Olsson flyttade hemifrån när han började gymnasiet och skaffade samtidigt sina två första jobb, ett som barrista och ett som städare på en advokatbyrå. I skolan startade han också ett UF-företag som sedan ledde honom vidare till ett jobb på just Ung Företagsamhet. Idag arbetar han som fotograf och filmare på mäklarbyrån Pontuz Löfgren AB.

Foto: Lovisa Andersson

fakta Theo Björk Olsson Ålder: 20 Yrke: Fotograf Arbetsplats: Pontuz Löfgren AB Antal anställda: 21 Uppväxt: Stenåsa på Öland Sociala medier: Instagram @theobjorkolsson och LinkedIn Theo Björk Olsson Bor: i Kalmar Visa mer...

Hur länge har du arbetat här?

– I drygt ett halvår.

Beskriv ditt uppdrag?

– Fotograf är en del av allt jag gör. Det har blivit mer och mer filmprojekt till våra sociala kanaler, i och med att det går att visa en hel del mer på film. Det kan vara filmer om objekten men också om mäklarna för att visa personen bakom. Mitt uppdrag har också blivit att till viss del coacha och peppa mäklarna med deras sociala mediekanaler och jag har även hand om företagets sociala mediekonton. Jag skulle beskriva det som en ny typ av jobb som kanske inte fanns för fem år sedan.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Den börjar alltid med att vi äter en gemensam frukost alla på företaget. Därefter brukar min kollega Lovisa och jag gå igenom dagen. Vi är båda fotografer och jobbar oftast på olika håll under en dag. Idag har jag varit i Oskarshamn för ett nyproduktionsprojekt där jag har flugit drönare och filmat till marknadsföringsmaterial.

Efter lunch sätter jag mig oftast och redigerar, jag har alltid något projekt på gång. Det kan vara en mäklarfilm eller redigering av bilder jag tagit under dagen. Oftast hinner jag med en till fotografering under eftermiddagen. Nu när det fortfarande är rätt mörkt ute är jag väldigt ljusberoende så efter 15-16 är det mycket redigering och planering på kontoret.

Vad gör ditt jobb roligt?

– Variationen, dels på kollegorna, att vi är 21 personer i företaget i varierade åldrar men också variationen på alla de ställen jag får se, från små renoveringsettor till lyxvillor.

Vad har du jobbat med tidigare?

– Under gymnasietiden flyttade jag till Kalmar från Öland och började jobba som barrista på Strandnära vilket jag sen gjorde under hela gymnasietiden. Jag städade även på en advokatbyrå i Kalmar och så hade jag ett eget företag där jag tecknade tavlor av hus och gjorde logotyper och reklamfilmer, lite blandat. Det blev i sin tur mitt UF-företag under tredje gymnasieåret som i sin tur ledde till ett jobb som projektledare på Ung Företagsamhet i Kalmar.

Utbildning?

– På gymnasiet läste jag ekonomi på Stagneliusskolan. När det gäller fotograferingen är jag i stort sett självlärd och har lärt mig mycket redigering, foto och filmning med hjälp av Youtube och andra webbsajter. I det jobb jag har nu har jag dessutom utvecklats jättemycket med hjälp av min kollega Lovisa.

Tips till den som vill jobba med något liknande?

– Folk kollar bilder och filmer idag och läser inte texter lika mycket, vilket nog är signifikant med många andra branscher. Bilder och filmer blir allt mer populära så är man sugen på något inom det tror att jag det är helt rätt tid att göra det. Det är så många företag som söker den kompetensen så efterfrågan är stor.

Vad drömde du om att bli som yngre?

– Jag funderade mycket på arkitekt, jag har alltid varit intresserad av hus i alla former, både genom att bygga i lego, rita eller bygga kojor i trädgården.

Förebilder/inspriationskällor?

– Min kusins man Jørn, Sam Kolder, min chef Pontuz samt Andreas Hem, en härlig blandning.

Framtidsdrömmar?

– Jag vill verkligen utvecklas och det får jag möjlighet till här. Sen vet jag inte vart jag vill, men jag vill bli bäst på det jag gör, om det sen är här eller internationellt, det är sådant man får se.