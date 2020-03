Tips för dig som ska göra reseavdrag

Många gör fel och reglerna kan uppfattas som svåra. Enligt Skatteverket är avdrag för resor till och från arbetet är det vanligaste avdraget och de allra flesta gör avdrag för bilresor.

Foto: Fialotta Bratt

I Skatteverkets kontroller har det varit fel i ungefär vartannat fall, och det är framförallt tre saker där de flesta felen uppstår.

– Många missar att tidsvinsten måste vara minst två timmar per dag jämfört med kollektivtrafiken. Du får inte räkna in tiden du sparar för privata ärenden, till exempel att hämta och lämna barn på skola och förskola, utan det är bara tiden för resa mellan hem och arbete som får räknas med. Dessutom räknar många fel på antalet dagar och avståndet mellan hemmet och arbetet. Den som gör avdrag för resor behöver spara underlag för att kunna visa sin rätt till avdraget. Underlaget behöver inte skickas in med deklarationen men behövs vid en eventuell kontroll av Skatteverket, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Foto: Fialotta Bratt

– Det kan exempelvis vara kvitton. Skatteverkets beräkningstjänst är en bra hjälp för den som tidigare inte gjort avdraget men som kanske har rätt till det. Men också för den som gjort avdraget tidigare år men som kanske har missuppfattat reglerna, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Klicka här för att komma till Skatteverkets beräkningstjänst.