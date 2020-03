Tova Glyt satsar helhjärtat på musiken: ”Jag lever min dröm”

Artisten och basisten Tova Glyt är på framfart. Hon har vunnit P4 Nästa Jämtland två år i rad och släpper till våren ny musik. I Kalmar är nog hennes pappa Peter Glyt mest känd – än så länge.

Foto: Privat

fakta Tova Glyt Ålder: 21 Bor: Åre, Stockholm, Madrid och Kalmar Yrke: Musiker Aktuell med: Släpper ny musik 2020 Meriter: Vunnit P4 Nästa Jämtland två år i rad Visa mer...

Tova föddes i Kalmar och bodde i staden tills hon var åtta år gammal. Då flyttade Tova och hennes familj till Madrid, där blev hon kvar tills hon skulle börja gymnasiet. Den här gången bar flyttlasset till Stockholm och musiklinjen på Kulturama.

– Det var ganska många som undrade hur jag skulle känna när det var dags. Jag var ganska van vid att flytta och prova nya grejer så det var inget speciellt. Det var skitroligt att få gå musiklinjen på gymnasiet och jag anpassade mig snabbt. Parallellt med skolan åkte jag upp till Åre och spelade musik där, säger Tova Glyt.

Foto: Jan Palmgren

Tovas pappa, Peter Glyt, köpte nämligen Årehyddan 2014 och än idag spelar far och dotter tillsammans på scenen. Tova är basist i bandet.

– Vi har hållit till där sedan dess. Vi har ett band jag och min pappa som heter Glyts tombola. Vi har ungefär 60 spelningar per säsong och det är jätteroligt för oss båda. Att jag får spela med min pappa och att han får spela med sin dotter. Det är jättekul och jag utvecklas hela tiden. I början var jag nervös men nu känns det som att jag har vuxit upp på scenen, det känns som hemma.

Foto: Privat

Under 2018 slog Tova igenom lokalt när hon vann länsfinalen i P4 Nästa Jämtland med låten Heavenly Father. Hon blev en av 25 finalister i tävlingen men var inte en av de åtta som sedan valdes ut för riksfinal i P4 Nästa.

– Det var skitjobbigt och jag tog det jättehårt. Jag hade väntat på beskedet i tre månader och när jag fick det blev jag blev så arg att jag slog sönder en stol. Det var skönt, då gick det över sen.

Efter en sönderslagen stol valde Tova att prova lyckan igen. Året därpå ställde hon upp i tävlingen igen, den här gången med låten No ordinary girl. Hon vann P4 Nästa Jämtland för andra året i rad och blev den här gången utvald till riksfinalen.

– Den gången var det bara glädje.

Tova hamnade på en delad tredjeplats i riksfinalen och fick blodad tand. Nu har Tova full fokus på sin egen solokarriär och sina nya låtar. I november spelade Tova in sex nya låtar på Durango Recording i Stockholm.

– Jag satsar helhjärtat på musiken och försöker att kunna livnära mig på det. Jag har spelat in mina låtar med riktiga musiker så att det inte blir för producerat. Jag vill inte att det är producerade trummor och så vidare. För mig är det viktigt att det är riktiga musiker även i inspelningen. Grunden är pop med inslag av både rock och country men även lite 50-tal ibland.

Den senaste låten heter Out of my closet har precis släppts, fler låtar släpps inom kort.

Vad har du för framtidsdröm?

– Ärliga talat så lever jag min dröm just nu, jag får hålla på med min musik, spela live och spela bas. Men om jag ska drömma ännu mer så är det att nå ut till fler personer som gillar min musik. Att få folk att bry sig om min musik.