Tove är ny profil i tv-programmet ”Svenska Truckers”

I början av februari startar det nya tv-programmet Svenska Truckers. En av chaufförerna som vi får följa från tv-soffan är Tove Helgesson från Ålem som genom mörka skogar och svår terräng parerar sin timmerbil

– Jag vet inte jättemånga tjejer som kör timmerbil, jag kände att det vore jätteroligt att inspirera andra tjejer till att våga testa sina gränser, säger Tove Helgesson.

Foto: TV3

Tove gick fordonsprogrammet i gymnasiet kände från första början att hon hamnat rätt. Under gymnasietiden växte intresset för att köra timmerbil men karriären tog en annan riktning. Hon har varit i transportbranschen i åtta år och kört allt ifrån sopbil till hustransporter. Men drömmen om att köra timmerbil skulle till slut bli verklighet.

– När en kompis berättade att hon skulle börja köra timmerbil tänkta jag: ”Fan vad fränt, en tjej som kör timmer”. Då tänkte jag att om hon klarar det, då kan jag det också! Jag kontaktade ett åkeri och nu har jag kört i ett och ett halvt år. Det är det bästa jag har gjort, det är så fritt och man är ute i naturen. Man får se väldigt mycket djur och fina naturområden. Jag trivs så himla bra.

Foto: Tove Helgesson

När TV3 gick ut med att de sökte ”Truckers” tipsade Toves kompis om att hon borde söka. Tove nappade direkt och skrev ihop en spontanansökan.

– De ringde upp och ville ha med mig. Jag känner inte till jättemånga tjejer som kör timmerbil, jag kände att det vore jätteroligt att inspirera andra tjejer till att våga testa sina gränser. Jag är sådan som människa, jag tycker om att visa vad jag jobbar med och är pratglad som person.

Under en lång tid hade Tove med sig film-team både under arbetspass och i privatlivet.

– De är med och ser allt jag gör. När jag vänder på små skogsvägar, lastar timmer, lagar en hydraulslang och alla olika utmaningar jag är med om. Det visar hur det är att vara i lastbilsbranschen är överlag. De har även följt mig på fritiden. Mitt stora intresse är min veteranlastbil och min jenkare. Jag älskar äldre fordon, det är min hobby.

Vad är det för utmaningar du kan vara med om?

– Exempelvis kan man behöva köra in på en väldigt smal och dålig grusväg. Man kan behöva backa in långt från en större väg för att det inte går att vända inne i skogen. Jag jobbar enbart nätter och då är det mörkt och dåligt sikt. När du är väl backat in måste du se till att du står på ett bra underlag så att hjulen inte är för nära kanten – då kan vägen brista och hela ekipaget kan åka ner i diket. Ekipaget väger 64 ton, varav släpet väger 30 ton med last. Dessutom gäller det att ha koll på elledningar och annat, det är mycket att hålla koll på.

Foto: Tove Helgesson

Hur är det att jobba enbart nätter?

– Det är väldigt lugnt på vägarna och jag får jobba ifred. På sommarhalvåret är det helt underbart med soluppgångarna. Det är lite ensamt att jobba natt, man måste vara bekväm med att jobba själv.

Vad har du för framtidsmål?

– Jag är jätteglad att jag har kommit dit jag är idag. Mitt stora mål är att bli en fantastiskt duktig timmerbilsförare, att fortsätta bli bättre på det jag gör. Jag lever drömmen kan man säga, det är ett fantastiskt arbete och fantastiska arbetskamrater och arbetsgivare.

Har du något tips till den som vill jobba som timmerbilschaufför?

– Man ska tänka efter noga om man vill jobba i transportyrket, man är borta väldigt mycket. Men om man vill satsa är det bara att köra på helhjärtat. Det är det bästa som finns och väldigt fritt.

Snart syns du i tv-rutan, hur känns det?

– Det är lite pirrigt med roligt. Jag är rädd att jag gjort bort mig men det blir nog bra i slutändan. Jag jobbar tyvärr när programmet har premiär så jag får kolla i efterhand.

Svenska Truckers har premiär måndag den 3 februari klockan 21.00 på Viafree och TV3.