Underbart dräpande replikskiften i modernt mästerverk

Foto: 20th Century Fox Sverige

The Favourite (Film, ute nu som digital hyrfilm)

Den egensinniga greken Yorgos Lanthimos, filmskaparen bakom pärlor som "Dogtooth", "The Lobster" och "The Killing of a Sacred Deer", levererade med "The Favourite" sin hittills mest publikvänliga film. En sådan riktning åt ett mer kommersiellt håll är sällan lyckad, men i det här fallet ledde det till hans allra finaste verk hittills. Muskulöst studiofilmskapande i Hollywood-stil möter europeisk indiefilm och symbiosen är underbar att se.

Olivia Colman, senast aktuell i nya säsongen av “The Crown”, gör här rollen som plågade drottning Anna av Storbrittanien, som i början av 1700-talet låg i krig med Frankrike. Den turbulensen rör dock inte filmens version av Anna särskilt mycket, utan istället präglas hennes dagar av tristess, ångest och rastlöshet. När hennes rådgivare tillika älskarinna Lady Sarah (Rachel Weisz) och den nyanställda kammarjungfrun Abigail (Emma Stone) börjar tävla om både hennes gunst och sexuella umgänge ökar spänningen i drottningens liv, men triangeldramat eskalerar snabbt till en livsfarlig nivå.

Manusförfattarna Deborah Davis och Tony McNamaras lyfter berättelsen bortom alla superlativ och deras manus tillhör utan tvekan 2010-talets mest välskrivna. På helt briljanta vis leker de med filmens perioddialog och kryddar den till en fullkomligt magisk nivå där varje syrlig förolämpning träffar som en detonerad dynamitgubbe i någon stackares ansikte. Samtidigt som filmen är hysteriskt rolig så har den också ett bitande mörker under ytan och Colman, Stone och Weisz är löjligt vassa på båda delar.