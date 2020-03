Underskattade Guy Ritchie återvänder hem med stjärntät gangstertårta

Foto: Scanbox Entertainment

The Gentlemen (Film, premiär på bio 26/2)

Med underbara filmer som “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (1998) och “Snatch” (2000) gjorde regissören och manusförfattaren Guy Ritchie under slutet av 90-talet sig ett namn som brittisk mästare i gangstergenren. Sedan dess har han gjort allt från “Sherlock Holmes” (2009) och glammig spionaction (“The Man from U.N.C.L.E.”, 2015) till episk fantasy (“King Arthur: Legend of the Sword”, 2017) och Disney-familjefilm (“Aladdin”, 2019). Han har med andra ord många strängar på sin lyra och jag tycker att han har hållit hög klass alla dessa år, en åsikt jag tråkigt nog är väldigt ensam om. De flesta har istället länge hoppats på att få se honom återvända till sin hemmaplan, och väntan på det är nu över.

Med “The Gentlemen” kastar han sig återigen in i en värld befolkad av förkastliga skojare och kriminellt slödder. Det högsta hönset i just den här berättelsen är amerikanska Mickey Pearson (Matthew McConaughey) som driver ett mycket lukrativt cannabis-imperium i Londons undre värld. Han har dock bestämt sig för att trappa ner och spendera mer tid med sin fru (Michelle Dockery) och börjar undersöka möjligheterna att sälja det han har byggt upp. Ryktet sprider sig fort och lockar till sig allt annat än medgörliga intressenter som svävar som rovfåglar kring Pearson och bara väntar på rätt tillfälle att slå till. Därifrån fortsätter händelseförloppet att eskalera stadigt och drar trevlig nog iväg på en del oförutsägbara håll.

McConaughey är som alltid oerhört härlig i sin roll och det är inte svårt att föreställa sig honom som cannabis-kung då det inte känns som en särskilt lång avvikelse från verkligheten. Allra starkast intryck får jag från det breda, färgstarka och stjärntäta birollsgalleriet. Särskilt Hugh Grant tuggar sceneri på bästa vis i rollen som en sliskig och opportunistisk privatdetektiv som försöker utpressa Pearsons högra hand (Charlie Hunnam), vilket givetvis inte går som planerat. Ritchie lyckas inte riktigt nå upp till den nivå han höll i slutet av 90-talet, men gillar man hans tidiga alster så lär även detta gå hem rejält. Det bjuds på vass och rapp dialog i mängder, minnesvärda karaktärer i varje vrå och en berg-och-dal-bana av vändningar.