Varseltakten avtar i landet

Arbetslösheten ökar i snabb takt och är nu på 8 procent. Antalet personer som varslas om uppsägning har dock dämpats under den senaste veckan. Samtidigt uppmanas arbetslösa att uppdatera sin kompetens för att vara redo att ta de jobb som kommer när krisen är över.

Foto: Peter Kroon

Mellan den 13-19 april har 13 190 personer skrivit in sig som arbetslös, vilket är 8 189 fler än samma vecka 2019. Sammantaget fanns det under förra veckan 409 257 inskrivna arbetslösa. Sedan första mars har 95 445 personer skrivit in sig som arbetslösa.

I Kalmar län har 547 personer blivit varslade om uppsägning.

– Effekterna av inbromsningen på arbetsmarknaden är tydlig med ett stort antal personer som blir uppsagda och arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Den senaste veckan, 13-19 april varslades 4 001 personer om uppsägning. Veckan då flest varsel registrerades var mellan 23-29 mars då 18 433 personer varslades. Sedan den 1 mars har 60 134 personer blivit varslade om uppsägning.

– Det är en påtaglig dämpning i antalet varsel vilket kan bero på att Tillväxtverket börjat bevilja stöd för korttidsarbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Efterfrågan på arbetskraft inom hotell- och restaurang har nästan helt stannat av. Istället finns det ett stort behov inom omsorg och av skogsarbetare samt bärplockare.

– Krisen kommer att påskynda strukturomvandlingen. Rådet till de som blir arbetslösa är att söka de jobb som finns och att uppdatera sin kompetens för att vara redo att ta de jobb som kommer när krisen är över, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.