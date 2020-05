På söndagen upptäckte villaägare på Kokgränd i Lindsdal att de blivit drabbade av inbrott.

– De hade varit iväg med bilen i bara en timme. Under den tiden har okända personer gått in i huset och tillgripit gods. De har troligtvis gått in genom altandörren. De har kommit över smycken, halsband, örhängen och parfym, säger Eva-Lotta Hermansson Truedsson, presstalesperson vid polisen.

Det finns inga misstänkta i nuläget.