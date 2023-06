Anis jobbar från sin studio i Emmaboda – släpper låtar utomlands

– Jag gillar många olika stilar. Jag är född i Kalmar och uppvuxen i Emmaboda men har mina rötter i Bosnien, så jag har den kulturen att ta hänsyn till också. Jag gillar mycket musik från Balkanregionen, men jag gillar även svensk musik och världsartister – allt ifrån The Ark till David Guetta och självklart Avicii.

Nu har all stöttning och Anis hårda slit gett resultat. Han har sålt ett par låtar, och den första som har kommit ut och börjat få ordentlig spridning heter ”Ti odlazis sa njim”.

– Jag är fortfarande lite chockad att den har så väldigt mycket speltid på radion. Just nu spelas den i tre olika länder. Jag har vänner och familj som säger att de har hört den på radion, så det är väldigt spännande och coolt. Jag har aldrig tänkt att det skulle kunna gå så bra för den första släppta låten utan tänkte mer att det skulle vara som första pannkakan man steker - katastrof. Men det blev lite bättre än så, säger Anis och skrattar.

Han har stått för låtskriveriet, kompositionen, arrangemanget och spelat in alla instrument - och har därmed gjort det mesta kring låten förutom att sjunga.

– I mina egna projekt gör jag så mycket jag kan. Jag gör även musik för film och tv och tv-spel som säljs till utlandet, främst USA. Men nu har jag fått lite projekt som jag inte är lika involverad i, utan det kan handla om att bara skriva en låttext och melodi eller spela in enstaka instrument.

Just nu är han även aktuell som producent för en låt som heter ”Blå Ocean”.

– Det är en tjej som heter Nikolina som har skrivit den låten. Hon var i studion och hade sjungit in början av den i sin telefon. Vi arbetade med den och efter en halvtimme så hade vi en klar låt. Det är fortfarande den bästa låten som har spelats in i studion! ”Blå ocean” med Nikolina Lekic. Den släpptes i början av juni. Musikvideon spelade vi in på Öland. Det är en väldig mysig svensk sommarvisa, som har lite housebeat i sig, berättar Anis.