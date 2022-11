De är årets kulturstipendiater

Bildningsnämnden i Emmaboda kommun har utsett årets tre kulturstipendiater för 2022. Prisutdelning kommer att ske under Emmabodadagen i februari.

”Emmaboda kommuns kulturstipendiums hedersomnämnande går i år till Elisabeth Bergstrand Poulsen-sällskapet. EBP-sällskapet i Långasjö hedrar minnet av en konstnär och kvinna från det tidiga 1900-talet, samtida med många av de kvinnor som sökte en roll och karriär utanför hemmet och den traditionella kvinnorollen; Gertrud Lilja, Harriet Löwenhjelm, Siri Derkert, Selma Lagerlöf och Fogelstadkvinnorna. EBP-sällskapet hanterar en konstsamling, skapar regelbundet träffar och skrifter, deltar i litteraturmässor och har i år skapat en turnerande utställning "Den beslöjade kvinnan" om Elisabeth Bergstrand, Siri Derkert och Ninnan Santessons resa till Algeriet 1914. Nyligen föreläste de på Kalmar Läns Museum om både Elisabeth Bergstrand Poulsens och Gertrud Liljas uppväxt och livsgärningar. Elisabeth Bergstrand Poulsen-sällskapet är en viktig del av kommunens kulturliv och är väl värda ett hedersomnämnande och all uppmuntran i sitt fortsatta arbete.”

”Fanny Malmborg Simonsson, med artistnamnet Effy Simon, är uppvuxen i Emmaboda kommun och har efter musikstudier i London och Malmö återvänt till bygden. Hon är trubadur och har släppt sju låtar varav en engelsk EP och två singlar från sin kommande svenska EP, som spelades in på Tambourine studios i Malmö förra våren. Just nu är hon igång med att arrangera en musikfestival i Emmaboda sommaren 2023 parallellt med sina musikstudier på Linnéuniversitetet. Hon vill använda stipendiet till att spela in sina egna versioner av sånger med koppling till musikalen Kristina från Duvemåla och den nya filmen Utvandrarna. Vi vill gärna uppmuntra henne i hennes fortsatta arbete med kultur i Emmaboda kommun.”