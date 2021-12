Lokala artisten Effy Simon EP-debuterar äntligen: ”Det känns skitskönt”

24-åriga Fanny Malmborg Simonsson från Lindås, Emmaboda tog en sväng via medieprogrammet på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar innan hon började sin musikaliska resa på riktigt i London 2019. Kort därefter debuterade hon med sin debutsingel Stockholm tillsammans med producenten Samuel Novek och numera går hon under artistnamnet Effy Simon.

Effy Simon har nu landat i hemlandet igen och hittat ett hem i Malmö där hon läst inspelningsteknik på musikhögskolan. Tillsammans med Malmöbaserade musiker och producenten Finn Pöpke har Effy nu tre år senare färdigställt låtarna som hon skrev under sin tid i London. Det resulterade i debut-EP:n ”Weeping Tree”.

– Det känns skitskönt att låtarna äntligen kommer ut. När jag skriver musik vill jag ju egentligen bara släppa ut den så fort som möjligt, men vissa låtar behöver växa och lagras lite också. Låtarna hade inte blivit desamma om jag hade släppt dem när de precis var färdigskrivna. Trots att det dröjt har det varit så himla kul med själva processen att spela in och möta allt Malmöfolk som är med på mina låtar och spelar. Det har varit så kul i studion. Musikerna jag har spelat med har tillfört mycket, säger Effy Simon.

Större delen av låtarna spelades in på Malmö Musikhögskola i januari 2021. En låt som däremot inte spelades in där heter ”Essential Place Of Hurtin' ”. Den kom till lokalt i studion Luvehult Records, med postkod Läckeby, hos producenten Olof Eveborn i februari i år.