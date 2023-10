Polisen utreder ett inbrott i ett garage tillhörande ett fritidshus i Vissefjärda. Det var under måndagskvällen som en eller flera tjuvar först bröt upp en vägbom för att ta sig in och forcerade dörrar in till huset. Med sig har tjuvarna fått en fyrhjuling, två motorsågar, två gräsklippare och en kompressor av okänt värde.