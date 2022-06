Artikelserie: Så gick Johan Arvidsson från idé till författare – del 3

Johan Arvidssson: ”Kommer ni ihåg när man lämnade in en uppsats i svenskan? När man fick tillbaka den så var det mängder med rödpenna i marginalerna. Detta var precis likadant.”

Johan Arvidssson: ”Kommer ni ihåg när man lämnade in en uppsats i svenskan? När man fick tillbaka den så var det mängder med rödpenna i marginalerna. Detta var precis likadant.” Foto: Privat

Vad gör jag om alla tackar nej?

I början av januari 2021 hade jag läst igenom mitt manus minst sex gånger. Jag hade redigerat, skrivit om, ändrat handling och tagit bort minst 200 kommatecken. Jag kände kort sagt att jag var så pass färdig som jag kunde bli. Det var dags att kasta sig in i elden. Dags att skicka iväg mitt manus till ett förlag!

Men vart skulle jag skicka det? Google är ett fantastiskt verktyg till det mesta. Jag började leta efter olika förlag. Vilka förlag riktade in sig på Fantasy? Jag gissade att förlag som specialiserat sig på heminredning eller historiska biografier inte skulle tycka att mitt manus vore speciellt spännande. Till slut hade jag gallrat fram en handfull förlag som verkade mer eller mindre intressanta. Topp tre var två av de stora så kallade drakarna! Alltså förlag som var och varannan svensk känner till. Det tredje var ett mindre, men ändå känt förlag som jag sett på omslaget av flera böcker jag läst.

Vid vidare googling fann jag lite tips om hur man gör när man skickar in till ett förlag. Man bör förutom sitt manus även bifoga ett personligt brev och en kort sammanfattning av sin bok. Sagt och gjort. Sen dök jag på ytterligare en sak som störde mig lite. ”Du bör inte skicka ut ditt manus till mer än ett förlag åt gången.” Varför inte frågar du dig kanske? Jo, förlaget lägger mycket tid på att läsa igenom manuset och överlägga huruvida ditt manus håller måttet. Om det efter allt detta arbete visar sig att ditt manus redan blivit antaget av ett annat förlag, så blir de såklart inte helt lyckliga.

Så då följde jag detta råd? Nej för katten! Jag skickade till alla de förlag som jag tyckte verkade intressanta. Hey, den som kommer med bästa budet får manuset! Sen kom kallduschen! Autosvaren haglade in på mailen. Hej, eftersom det är många som skickar in manus till oss just nu så beräknar vi kunna lämna besked inom 2,3,4 månader! Neeeej!