Förhoppningsvis kommer boken att läsas och uppskattas av många. Förhoppningsvis blir den så pass uppskattad att jag får slutföra min trilogi om den mäktiga Väktarstenen. Men vem vet? Att skriva en bok är på många sätt som att måla en tavla. Skönheten ligger i betraktarens öga. Jag tror att det är just det som skrämmer mig lite just nu. Tänk om ni inte kommer att tycka om den?

Har jag tvivlat på mig själv under den här processen? Självklart! I artikel 2 nämnde jag min lilla grupp som hjälpt och stöttat mig längs vägen. Min bror Petter och mina fantastiska vänner Sara och Linnéa. Tack vare deras feedback och kärleksfulla uppbackning, färdigställde jag manuset och fann modet att skicka det för bedömning hos förlagen.

Det har varit så roligt att få skriva om mitt äventyr här i Kalmarposten. Min förhoppning är att jag lyckats underhålla er här under försommarn. Jag hoppas också att jag har lyckats förse er aspirerande författare med lite matnyttiga tips som har hjälp mig under den här processen. Av mina samtal med min redaktör, Li, så har jag förstått att tillvägagångssättet jag experimenterat mig fram till, i mångt och mycket liknar det man får lära sig under många skrivarkurser och författarutbildningar, så förhoppningsvis leder jag er inte helt på villovägar!