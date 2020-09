Carl-Ingemar Perstad, CNP:s USA-korrespondent / © CNP AB: Åskfågeln som aldrig lyfte

Den elfte och sista generationen av Ford Thunderbird blev inget mer än en tillfällig fluga och redan 2005 rullade det sista exemplaret av fabriksbandet. Då hade 68 098 exemplar tillverkats under fyra år och siffrorna var långt under förväntan.

Jag var tillsammans med motorjournalister från hela världen på plats i Detroit den åttonde januari 2001 när den nya Åskfågeln rullade in på scenen till tonerna av Beach Boys ”Fun, Fun, Fun”. Bilen höjdes till skyarna och jublet visste inga gränser. Ford hade tajmat retrovågen perfekt och dessutom lyckats med konststycket att produktplacera en korallröd Thunderbird i Bondfilmen ”Die Another Day”.

Vid den här tidpunkten så ägde Ford Motor Company såväl Aston Martin som Jaguar. Det var alltså inte särskilt konstigt att V8:an på 252 hästkrafter hämtades från koncernens brittiska division. Med så fint påbrå under huven ansågs succén vara given – men Åskfågeln fick aldrig luft under vingarna. Det som såg ut som ett helgjutet alternativ till Corvette kraschlandade faktiskt innan man ens hunnit att lyfta.