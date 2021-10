Tänk dock på att låta bilen stå vid barrundan - för även om straffgränsen i majoriteten av delstaterna är höga 0,8 promille så hör inte alkohol och bilkörning ihop. Men eftersom USA är frihetens land så är det bara att göra en koll på nätet innan man sätter sig bakom ratten. Högsta domstolen har slagit fast att det är en medborgerlig rättighet att på förhand få veta datum, tid och plats för polisens nykterhetskontroller. Welcome to the land of freedom!