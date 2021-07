De tio bilarna vi helst vill glömma

Tillverkade: 61 750 ex

Tillverkade: 3 878 ex

Tillverkade: 645 ex

I mitten på sjuttiotalet var Aston Martin nära konkurs och behövde snabbt få fram en ny modell som gav klirr i kassan. Lösningen blev Lagonda och lyxbilen räddade britterna tillfälligt – men den revolutionerade sedanen föll platt på målsnöret i det långa loppet. Lagonda var bland annat först i världen med en digital instrumentering, touchknappar och färddator. Dessvärre så matchade inte kvalitén förväntningarna och den avancerade tekniken strulade. Aston Martin Langonda blev en flopp som såldes i 645 exemplar under fjorton år.

Tillverkade: 8 583 ex

John DeLorean gjorde kometkarriär inom General Motors och utsågs till näst högsta hönset 1972. Men redan året efter hoppade han av toppjobbet. DeLorean ville skapa världens bästa sportbil och 1981 började produktionen av DMC-12 på Irland. Allt ingick i en deal med Margaret Thatcher och som tack för hjälpen pumpade premiärministern in 530 miljoner pund i bolaget. 1982 så greps dock grundaren med 27 kilo kokain, men John lyckades mot alla odds att bli frikänd. Vid det här laget hade den brittiska regeringen redan fått nog och 1983 gick företaget i konkurs. Bilen gjorde dock succé i filmtriologin ”Tillbaka till framtiden”.

Tillverkade: 110 847 ex

Ford ligger bakom världens genom tiderna största bilflopp och jänkarna pumpade in hutlösa fyra miljarder kronor i projektet, vilket motsvarar 40 miljarder i dagens penningvärde. Ford Edsel presenterades under pompa och ståt den 13 oktober 1957 i en direktsänd tv-show med Frank Sinatra och Bing Crosby. Det hjälpte dock föga eftersom den amerikanska ekonomin redan börjat vackla och Edsel var på tok för dyr. Efter bara två år tvingades Ford att lägga ner produktionen och förlusten 1960 landade på svindlande 3,5 miljarder kronor.

Tillverkade: 1 117 ex

General Motors gick i bräschen när de presenterade en fräck pionjär i elbilskostym 1996. EV1 gick bara att hyra, men rullade ändå mot strömmen och det gjorde även designen. Kärran var ful som stryk och att laddkablarna tenderade att börja brinna gjorde knappast saken bättre. Efter tre år av konstant strul så bestämde sig GM för att elbilen tilltalade en så pass liten kundgrupp att det inte skulle gå att få någon ekonomi i projektet. Därmed sa man upp samtliga leasingavtal och majoriteten av de 1 117 elbilarna skrotades under ett enormt pr-haveri.

Tillverkade: 275 ex

Jaguar XJ220 presenterades som världens snabbaste supersportbil på British Motor Show 1988 och utställningsbilen hade en mittmonterad V12:a, vilket skulle resultera i en toppfart på just 220 mph (354 km/h). Blixtsnabbt trillade 1500 beställningar in men precis lagom till produktsstarten 1992 så slog finanskrisen till. Många hade köpt britten i ren spekulation och nu gick många investeringsbolag under. Den utlovade motorn blev till råga på allt för tung och ersattes av en sexcylindrig på 542 hästar. Äventyret slutade med att enbart 275 exemplar lämnade fabriken till ett pris av 4,5 miljoner kronor styck.