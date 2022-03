“Downton Abbey” plus New York är lika med succé

När Julian Fellowes, skaparen bakom den oerhört populära (med all rätt) dramaserien “Downton Abbey” (2010-2015), ställer in siktet mot det sena 1800-talets “förgyllda ålder” i USA vet man precis vad som väntar. Likt i hans tidigare verk sätts aristokratin under lupp men snarare än den brittiska adeln är det här kollisionen mellan “old money” och “new money” i bördiga New York som skildras. Centralt i serien hittar vi det nyinflyttade och förmögna paret Berta (Carrie Coon) och George Russell (Morgan Spector) som får ta till alla knep i boken för att bryta sig in i den låsta societeten. Mittemot deras flådiga palats till hus bor de traditionella systrarna van Rhijn (ljuvligt syrligt spelade av Cynthia Nixon och Christine Baranski) som milt sagt vill undvika nykomlingar i deras inre krets. Utöver dem får vi följa ett stort och rikt galleri karaktärer, allt från tjänstefolk i de två husen till societetens mest respekterade portvakter.