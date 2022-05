Fina skräckvibbar i bästa MCU-filmen på länge

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Film, bio). Foto: Walt Disney Pictures Sverige

På grund av ett antal lyckade biofilmer under de senaste åren kändes det för en stund som att Marvel Cinematic Universe, bestående av 28(!) filmer hittills, hade hittat ett stadigt fotfäste. Den kortvariga illusionen bröts dock av både den överskattade “Spider-Man: No Way Home” (2021) och en drös medelmåttiga (på sin absoluta höjd) serier på Disney+. Den bistra verkligheten gjorde sig påmind, att även Marvel kan vackla och falla. Med tanke på att den senaste serien, årets “Moon Knight”, också visade sig vara en rejäl besvikelse är det med glädje jag som jag deklarerar att Sam Raimis storartade “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” är en av de bästa delarna i “MCU” hittills.