Hört & Hänt: Bilnyheter från världens alla hörn

Bugatti Residence by Binghatti är en skyskrapa med 52 våningsplan för dig som har ett lika stort bilintresse som plånbok. Givetvis ska det luxuösa mästerverket byggas i Dubai och bakom den pampiga glasfasaden finns 171 lägenheter vars inspiration hämtats från den franska Rivieran samt elva hyperexklusiva takvåningar med egna bilhissar. Du kan med andra ord ta med dig din Bugatti hela vägen in till vardagsrummet. Priserna startar från 55 miljoner kronor och då ingår en hel stab av privatchaufförer, städerskor, kockar samt livvakter.

Nu släpper Bentley en väldoftande nyhet i sin populära parfymserie Beyond. Kollektionen ska föra tankarna till exotiska platser och den fjärde bouqueten beskrivs som en resa till Panama. Magnetic Amber har toppnoter av bärnsten och rökig vanilj samtidigt som den eleganta kristallflaskan hämtat inspiration från strålkastarna till nya Bentley Continental GT. Parfymen innehåller 100 milliliter, pryds av en träring på locket och kostar i runda slängar 2000 kronor.

Det sägs att skönhet kommer med åren och den 18:e augusti rullar en riktig goding under klubban på RM Sotheby´s auktion i Monterey. Det rör sig således inte om vilken sportbil som helst utan om Steve McQueens högt älskade Ferrari 275 GTB/4 by Scaglietti. Kärran med chassinummer 10621 köptes fabriksny av Steve 1967 och rattades av filmstjärnan under fyra år innan den såldes vidare till en annan skådespelare – Guy Williams. Nu är det dags igen och den här gången förväntas McQueens Ferrari inbringa 75 miljoner kronor.