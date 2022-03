Hört & Hänt: Bilnyheter från världens alla hörn

Ett jättefartyg driver just nu omkring mitt på Atlanten och lasten består av 3 965 fabriksnya drömbilar från Audi, Lamborghini, Porsche samt Volkswagen. Felicity Ace hade lastat i tyska Emden och var på väg till amerikanska Rhode Island när en storbrand bröt ut på nedersta däck strax utanför Azorerna. Eftersom det är många svårsläckta elbilar ombord så spred sig elden okontrollerat och besättningen tvingades att överge det brandskadade fartyget. Bara godsvärdet uppskattas till fyra miljarder kronor och enligt rederiet ska allt vara bortom räddning.

Dolda kameran flyttar in

Ni har säkert sett alla roliga bilklipp som figurerar på nätet och den ena filmen är mer makaber än den andra. Att installera en så kallad dashcam i framrutan har blivit allt vanligare och nu släpper Nextbase en helt ny hjälpreda. När bilen startas så börjar kameran att spela in allt som sker under färden och själva händelseförloppet sparas på ett minneskort. Kameran har även ett intelligent parkeringsläge som automatiskt spelar in rörelse för att skydda dig mot tjuvar och parkeringsskador. Nextbase 622GW kostar 3 900 kr och går att komplettera med en bakkamera.