Inspirerad tolkning av klassisk berättelse

The Green Knight (Digital hyrfilm). Foto: Scanbox Entertainment

De ikoniska berättelserna om kung Arthur, Camelot och riddarna av runda bordet är tacksamt filmstoff. I allt från klassiker som Disneys “Svärdet i stenen” (1963) och John Boormans “Excalibur” (1981) till mer moderna tolkningar i stil med “King Arthur” (2004) och “King Arthur: Legend of the Sword” (2017) har de filmatiserats med varierande resultat. Arthur, Lancelot, Merlin och Guinevere känner de flesta till vid det här laget men Sir Gawain, huvudkaraktären i David Lowerys (“A Ghost Story”) senaste fullträff, är mer av en doldis.

Vad som i en annan filmskapares händer skulle kunna bli en generisk “quest”-historia (Gawain stöter på diverse utmaningar under resans gång) som vi har sett oräkneliga gånger tidigare blir ett sagolikt stordåd i Lowerys. Han omfamnar de mer fantasy-lutande delarna i de arthurianska legenderna och bjuder in tittaren till en oemotståndlig värld, fylld av magi och under. Trots begränsade medel känns filmskapandet hisnande mäktigt och trots att berättelsen är sprungen ur uråldriga traditioner överraskar den i varje scen. Den är både storslagen och intim, både svulstig och kontemplativ, både svårfångad och taktil. En film vars bestående avtryck inte går att kvantifiera.