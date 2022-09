Inspirerad UFO-film med många överraskningar

Med en tydlig linje hela vägen tillbaka till “The Day the Earth Stood Still” (1951), via “Close Encounters of the Third Kind” (1977) och fram genom “Arrival” (2016), har scifi-subgenren UFO-film alltid följt vissa grundregler. Någon form av farkost, ofta ett “flygande tefat” av något slag, med tillhörande besättning dyker upp på vår planet med allt från altruistiska till ondsinta intentioner, det har i princip alla filmer av det slaget gemensamt. Jordan Peele, den påhittiga filmskaparen bakom “Get Out” (2017) och “Us” (2019), har något annat att bjuda på.