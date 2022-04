Joanna och hundarna sprider glädje i staden

Jag går promenader med hundarna. Jag är sjukpensionär, så jag stressar helst inte med någonting. Jag har diagnosen ADHD så jag försöker ta det lugnt och gå igenom vad jag har för uppdrag och måsten under dagen.

Tia är 14 år och har varit med mig sen valp. Sedan kom Bosse som är sju år idag. Han är lite rolig av sig och där växte idén fram om att göra roliga bilder med honom – jag älskar att fotografera, det har följt mig hela livet. Jag startade en sluten Facebookgrupp om hundarna där jag bjöd in alla jag kände, nu är det över 2 500 medlemmar och alla där har blivit som en stor familj. Jag lade upp roliga bilder med Bosse med tillhörande humoristisk text. Detta blev omtyckt och flera tryckte på att jag borde göra något med bilderna med Bosse. I samma veva var det en annan kvinna från Skåne som erbjöd sig att skriva text till boken, det fortsätter hon med än idag. Med lite nonchalans blev det snabbt en bok. Jag lade upp en bild på boken i Facebookgruppen och på en timme hade jag över 100 beställningar. Det var jag inte beredd på! Sedan har det bara utvecklats och totalt har vi gjort sex stycken böcker. ”Bosse bakar” var den första boken. Bosse har också varit på brandstationen och med Kalmarpolisen. Jag har skänkt böcker till barnavdelningen på sjukhuset i Kalmar och till Astrid Lindgrens sjukhus.

Det var körkort. Jag har inga barn eller något speciellt arbete. Men jag älskar allt som har med vintern att göra. Jag vill grilla i snön, det ska göras snögubbar och snölyktor, göras snöänglar och åka skridskor. Det är saker som jag kan göra hemma, men i år fick jag uppleva det på en helt annan nivå. Jag har alltid velat åka till snön, alltså där det är MYCKET snö – och det fick jag uppleva i februari. Då åkte jag till Sandsjö Los, norr om Mora, där min väninna flyttat till. Det var hur mycket snö som helst. Där fick jag åka snöskoter och spark, göra snöänglar i en meter snö, åkte längdskidor – men bara lite grann för att testa. Sedan åkte vi hundspann rätt in i skogen. Det var precis som i en Disneyfilm med vita träd och hundar som springer in i skogen som öppnar sig. Sedan åkte vi ut över en jättestor is och där jag började gråta i släden. Jag blir tårögd när jag berättar om det.