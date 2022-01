Kinabilar tutar för omkörning i Sverige

Volvos syskonmärke Lynk & Co rullar in på den svenska marknaden och första modellen har döpts till något så fantasilöst som 01. Den läckra suven kommer i två olika kulörer, blått eller svart, och går att få som hybrid (360 000:-) samt laddhybrid (440 000:-). Om du hellre önskar att prenumerera på din nya bil så ligger månadskostnaden på 5 500 kronor och priset är detsamma oavsett drivlina. Lynk & Co 01 bygger på samma plattform som Volvo XC40 men är däremot betydligt svårare att få provköra. Vi har försökt och ger snart upp hoppet!

Xpeng grundades 2015 av tre unga entreprenörer (Heng Xia, Tao He samt Xiaopeng He) och snabbt plockade man in kapitalstarka investerare som Alibaba, Foxconn och IDG Capital. Att det finns rejält med klirr i kassan bevisas inte minst av den aggressiva expansionstakten och inom några månader börjar den svenska försäljningen av Xpeng P7. Det rör sig om en 477 centimeter lång sportsedan som begåvats med dubbla elmotorer på totalt 430 hästkrafter. Kineserna öppnar sitt första showroom i Westfield Mall of Scandinavia, strax intill Friends Arena.