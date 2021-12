Märklig musikaldröm med hisnande ambitioner

Redan i de inledande scenerna av “Annette” försäkrar Leos Carax, den franska excentrikern bakom “Holy Motors” (2012), att han är på sitt sedvanligt märkliga humör. Han syns själv i bild sittandes i ett studiobås och genom glasrutan betraktar han sångare som förbereder sig, elgitarrer som kopplas till förstärkare och mixerbord som ställs in. När Carax yttrar orden “so… may we start?” kan föreställningen börja. Sparks-bröderna (som har skrivit både musik och manus) börjar sjunga, Adam Driver och Marion Cotillard stämmer in samtidigt som de tar på sig sina kostymer och peruker och verkligheten smälter samman med en surrealistisk musikaldröm.

Sparks-bröderna och Carax målar medvetet med långa och grova penseldrag och det gör berättelsen gott. Banaliteten och den lekfulla övertydligheten i filmens musikalnummer, många med plattityd-namn som “We Love Each Other So Much”, “I’m a Good Father” och “She’s Out of this World”, slår ofta över i något sublimt och vackert tack vare sin finurliga kontext. Likaså djupet i de rakt igenom fenomenala prestationerna gör att flera scener närmast når någon sorts mystisk transcendens bortom det som enkelt kan beskrivas med ord som placeras i följd på det här viset.