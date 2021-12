Marvel bjuder in till lättsamt julmys

Efter “Wandavision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” och “What if?” är “Hawkeye” otroligt nog den femte(!) Marvel Cinematic Universe-serien som landar under 2021. Efter 26 filmer och alla dessa serietimmar vet alla vad som väntar när en ny del i hyperpopulära “MCU” rullar igång. Pålitligt matas det ut lättsmälta äventyr, stabil action och glimtar av briljans, vilket stämmer in här också. Den pricksäkert pilskjutande Avengers-medlemmen Hawkeye (Jeremy Renner) befinner sig i New York under dagarna kring jul och ska precis styra kosan hemåt för ett traditionsenligt firande när han tvingas plocka fram bågen igen. Unga Kate Bishop (Hailee Steinfeld), ytterligare en bågskytt och ett hängivet Hawkeye-fan, har nämligen trasslat in sig i en farlig maffiahärva med kopplingar till titelhjältens mörka förflutna. Snön faller i “the big apple”, julklockorna ringer och det charmiga äventyret eskalerar i stadig takt. En lika underhållande som lättglömd bagatell med mysig julkänsla och en alltid lika fantastisk och scenstjälande Steinfeld.