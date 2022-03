Nattens väktare i sin hårdaste och mörkaste skrud hittills

The Batman (Film, bio) Foto: Warner Bros Pictures Sverige

The Batman (Film, bio) Foto: Warner Bros Pictures Sverige

Jag klandrar inte den som känner att ytterligare en ny film om “mörkrets riddare” är en väldigt trött idé på förhand. Med tanke på det oerhört superhjältemättade filmklimatet och det faktum att just Batman verkligen har etsat sig fast permanent i populärkulturen är det en helt naturlig reaktion. Att många har en gräns för hur många gånger man kan tänka sig se Bruce Waynes föräldrar skjutas till döds (och allt vad det leder till) känns rakt igenom rimligt, även för en lika obotlig Batman-älskare som undertecknad. Lyckligtvis är Matt Reeves, regissören och manusförfattarern bakom de två bästa filmerna i den senaste “Planet of the Apes”-trilogin, helt rätt person för att krossa alla tvivel och överträffa alla förväntningar.