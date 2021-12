Ny fantasyfavorit lyfter i säsong två

I både böcker (skrivna av Andrzej Sapkowski) och tv-spel har vi sedan 1993 fått bekanta oss med den vithåriga och fåordiga monsterjägaren Geralt of Rivia, men 2019 tog han äntligen steget in i serievärlden. Porträtteringen av den nämnda huvudkaraktären står Henry Cavill (“Man of Steel”) för och kring honom finns mängder av magiska karaktärer och skräckinjagande varelser. Redan i de inledande avsnitten blev det dock snabbt tydligt att det är människorna i Geralts närhet som är de värsta av varelser, och så fortsätter det. Actionladdade “The Witcher” håller fortfarande inte riktigt “Game of Thrones”-klass i säsong två men karaktärernas resor känns mer engagerande och serien har verkligen hittat ordentligt fotfäste nu. För fantasy-älskare är det givetvis rena fröjden men även de som är mindre bevandrade i genren kommer dras med i intrigerna. En sak är åtminstone säker, så fort Geralt plockar fram sitt svärd gäller det att spänna fast säkerhetsbältet.