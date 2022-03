PT-Robin: Kör en favorit i repris den här veckan

Enda gången jag rekommenderar att värma upp på löpband är när du vill bli riktigt taggad. Ibland behöver man bli svettig och varm för att öka träningssuget. Men det är betydligt effektivare att spendera tiden på att göra dynamiska rörelsemönster, aktiveringsövningar och “prehab”. Med prehab menar jag mindre övningar som isolerar och stärker svaga länkar i kroppen. Det gör man för att inte skada sig i framtiden och öka sin styrka under träningen.

Många vill stretcha efter sin träning och jag tror att det är bra att stretcha lite innan också. Att göra mjuka och dynamiska stretchar är ett sätt att öka blodflödet till musklerna innan du ska träna. Stretchningen öppnar upp kroppen och hjälper dig att träna bättre senare under passet. Det är sant att statiska töjningar kan minska explosivitet om man gör dem för hårt men jag tycker inte det är relevant för dig som inte tränar på elitnivå. Stretching är ett fantastiskt sätt att lära känna och hitta sina muskler. Det gör att du får bättre kontakt när du tränar dem. Lista ut var du är stel någonstans och börja ge dina stela muskelkedjor mer dynamik!

Om du är stel på flera ställen, hitta gärna en kombinationsövning som öppnar upp samtliga delar. Är du exempelvis stel i höfter och bröstrygg kan det vara smart att göra utfallssteg med armarna sträckta ovanför och lite bakom huvudet. Ska du göra mycket knäböj och utfall är det smart att värma upp med kroppsvikt först. En bra uppvärmning kan du göra under 15 minuter och det räcker för att pricka in många delar. Försök gärna klämma in en övning av explosiv karaktär för att väcka ditt nervsystem. Det kan räcka att du gör några hopp, springer snabbt eller kastar en medicinboll hårt mot väggen.