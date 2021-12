PT-Robin: ”Njut av både mat och träning i jul”

Jag vill börja den här veckans krönika med att höja ett varningens finger till dig som är orolig över vad du kommer att äta under jul. Om du är orolig, har dåligt samvete och ångest inför vad du kommer att äta i julhelgen har du större problem än dina kostvanor. Det är max tre dagar vi snackar om. Vad du äter under dessa dagar kommer att ha noll betydelse för din långsiktiga hälsa. Om du mår dåligt över vad du äter under en så kort period är det inte du som konsumerar kost, utan snarare kosten som konsumerar dig.