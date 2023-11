När jag känner mig stressad ställer jag mig alltid frågan “What’s Important Now?. När du frågar dig själv vad som är viktigast just nu får nästan alltid ett bra svar!

Det kvittar hur mycket du har att göra för du kan alltid ställa dig frågan. Skit i resten av listan och prioritera det som är viktigast just nu. Du kanske måste jobba en stund för att sedan kunna slappna av eller bara lägga ner allt allt jobb och slappna av en stund. Om du prioriterar din hälsa eller vill börja leva mer hälsosamt kan du börja med den frågan. Det du behöver göra just nu kommer med största sannolikhet att få dig att må bättre, så vad hindrar dig?

När du är på ditt träningspass och börjar fundera på vad du ska göra sen eller kanske till och med nästa pass kan du fråga dig själv “What’s important now?. Du behöver göra tolv riktigt bra repetitioner NU och ingenting är viktigare än det just NU. Eller när du är hungrig hemma och börjar snegla på “fel” hylla i skåpet, vad är viktigast för dig att äta just nu?