Spanjorska med tyska gener

“Born in Germany and raised in Spain” är en bra sammanfattning av nya Cupra Born. Den fräcka elbilen är nämligen konstruerad och byggd i Tyskland men såväl formen som finesserna har sitt ursprung ifrån Spanien. Det här är kort sagt en förklädd Volkswagen ID.3 som enligt tillverkaren ska bjuda på mycket mer sportighet och körglädje för pengarna. Vi har provkört för att se om det stämmer.