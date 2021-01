Tips & trix i vintertrafiken

■ Rätt vinterdäck är det absolut bästa sättet att öka säkerheten vid halka och skillnaden mellan dagens dubbfria- och dubbdäck är ganska små. Så länge man kör på snö är däcken klart jämförbara, men då snön blir packad och is eller blixthalka uppstår så är dubbdäcken i en klass för sig. Tänk dock på att dubbdäck är förbjudna i Kroatien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Tyskland och Ungern. Har du begagnade vintersulor så glöm inte att kontrollera mönsterdjupet som måste vara minst tre millimeter. I lagens namn så ska däcken sitta på från den 1 december till 31 mars om det råder vinterväglag.

■ Det behövs inte mycket för att bilen ska bli stående när vädret är dåligt. Lite ris och kvistar under drivhjulen brukar hjälpa om det inte finns sand i närheten. Stoppa in ordentligt under drivhjulen och starta försiktigt med lite gaspådrag så brukar det gå att komma loss. På vägar med ett tjockt snölager räcker inte alltid vinterdäck för att man ska komma ända fram och då heter lösningen snökedjor. De tar bara några minuter att montera och är lagstadgat vid vinterväglag i flera europeiska länder, bland annat Schweiz och Österrike.