Värdig “GoT”-prequel släcker törsten efter mörk fantasy

Maffiga drakar, politiskt rävspel, blodigt våld och skamlöst mycket sex. Det råder ingen tvekan om att “Game of Thrones” (2011-2019) är tillbaka, den här gången i form av spinoff-serien tillika prequeln “House of the Dragon” (2022). Två avsnitt in kan jag inte annat än att vara totalt fast i den här förförande världen igen och schackpjäserna står uppradade för en otrolig match de kommande veckorna. Handlingen utspelar sig 200 år före Daenerys Targaryens välde och skildrar början på slutet för hennes familjs storhetstid. Startskottet är kung Viserys (Paddy Considine) oväntade val att utse sin dotter Rhaenyra (Emma D’Arcy) till sin arvinge istället för sin bror Daemon (Matt Smith), vilket skickar tryckvågor genom hela riket. Det majestätiska dramat har inte tappat udden, skalan är större än någonsin tidigare och rollistan är elektrisk rakt igenom. Originalserien slutade inte på topp men när den var som bäst var den mästerlig, och nu lever hoppet om att hitta dit igen.