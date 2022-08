Världens 10 dyraste auktionsbilar

Den här italienska skönheten togs fram till sportvagns-VM 1956 och redan vid tävlingsdebuten på Mille Miglia så knep Ferrarin översta pallplatsen. Succén fortsatte under Sveriges Grand Prix på Råbelövsbanan, strax norr om Kristianstad, då 290 MM tog hem sin första dubbelseger. Bilen fick anförtrott uppdrag året därpå, men bensinfyran uppgraderades till en V12:a som pressade ur sig 320 hästkrafter. Totalt byggdes fyra exemplar – varav tre fortfarande existerar.

Det här exemplaret av Aston Martin DBR1 har chassinummer ett av totalt fem tillverkade. Världens dyraste britt har rattats av Roy Salvadori, Stirling Moss, Jack Brabham och Carroll Shelby. Förarsätet har alltså upplevt blod, svett och tårar från racingvärldens främsta legender och viktigast i meritlistan är utan tvekan dubbelsegern på Le Mans 1959. Aston Martin DBR1 är en rullande historiebok och under huven arbetar en sexcylindrig radmotor på 301 hästkrafter.

Det tillhör absolut inte vanligheterna att en av blott tre tillverkade Ferrari 275 GTB/C Speciale hamnar under klubban. Italienskan är försedd med en kaross i handknackad aluminium samt en V12:a med sex Weber-förgasare. Maxeffekten ligger på 320 hästkrafter och dessa greppar asfalten med hjälp av en femväxlad låda. Det här var ”crème de la crème” på mitten av sextiotalet och en knallgul syskonbil ställde upp i Le Mans 24-timmars 1965. Resultatet? Tja, en hedrande tredjeplacering!

Den här Ferrarin från 1956 bär på en omfattande racinghistoria. Bilen byggdes för att tävla i Sportvagns-VM vars racingserie var precis lika viktig för Enzo Ferrari som Formel 1. Efter att ha hamnat överst på prispallen 1953 och 1954 så gick segerpokalen året därpå till ärkerivalen Mercedes-Benz. Enzo gnuggade sina grå och kallade in motorsnillet Vittorio Jano. Italienaren konstruerade en helt ny V12:a som kom att bli en av de vassaste på marknaden. Ferrari sopade mattan med konkurrenterna och tog hem mästerskapstiteln 1956.

Mercedes-Benz W196 är en tysk tävlingsbil som rönte stora framgångar på racingbanorna. Den strömlinjeformade silverpilen rattades av F1-legenden Juan Manuel Fangio som knep inte mindre än fem världsmästartitlar under femtiotalet varav två tillsammans med Mercedes-Benz. Därmed blev argentinaren något av en motorsportikon och W196 skrev för alltid in sig i historieböckerna. Under huven arbetar en rak åtta på 256 hästkrafter.