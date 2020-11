Världens 10 dyraste nybilsköp

Bugatti har sedan starten 1909 skapat rullande mästerverk och nya La Voiture Noire är absolut inget undantag. Formgivningen är inspirerad av Ralph Laurens helsvarta Typ 57SC Atlantic från 1938 som experter värderar till 500 miljoner kronor. Bugatti La Voiture Noire ska dock enbart tillverkas i ett enda exemplar och därmed blir prislappen därefter. Skönheten är såld till en anonym kund och under den magnifika kolfiberkarossen arbetar fransosernas 16-cylindriga mittmotor på 1500 hästkrafter som lever upp till Bugattis motto. ”Nothing is too beautiful, nothing is too expensive”. ”

Foto: CNP AB