Veckans bil: ”15 sekunder till himlen”

Under huven på LC 500 Convertible arbetar en femliters bensinåtta som levererar 464 apostlahästar vid höga 7 100 varv och för att man inte ska missa motorkören tar ljudet en omväg in i kupén. Den tiostegade automatlådan levererar kraften sömlöst till bakhjulen i alla lägen och man skulle kunna tro att det krävs övermänskliga egenskaper för att bemästra det här miraklet, men inte. Ända upp till maxfarten á 270 km/h beter sig bilen som en konfirmand i kyrkan och köregenskaperna imponerar från första stund. Medaljens baksida är en blandad förbrukning på 1,2 liter milen samt ett koldioxidutsläpp på 275 gram/km och därmed en fordonsskatt på 23 780 kronor under de första tre åren. Låt oss därför gemensamt gå ner på knä och be en stilla bön om att bankkontot ska fyllas på med minst 1 308 900 kronor, vilket är priset för detta rullande hjulevangelium. Halleluja!