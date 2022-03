Veckans bil: ”Bollar med dina känslor”

Låt oss nu trycka på startknappen och eftersom vi rattar hybridversionen så arbetar en bensinfyra på 180 hästkrafter i nära relation med en elmotor på 60. Totalt levereras 230 hästar via en sexväxlad dubbelkopplingslåda och ett speciellt tack riktar vi till testbilens adaptiva stötdämpare som gör körningen extra underhållande. Vill du kunna färdas upp till 5,7 mil på elektricitet så erbjuds även en laddhybrid men då börjar inroparen på 437 900 kronor och en GT Line åker upp till 498 900. Å andra sidan beviljas laddhybriden en klimatbonus på 22 846 kronor medan hybriden får tre års malusskatt á 6 750 kronor per år. Lägg till detta att hybriden dricker 0,64 liter per mil jämfört med laddhybridens 0,16 så blir inte prisskillnaden så stor i det långa loppet. Tja, bland familjesuvarna kommer Kia Sportage att bli en smash hit och nästintill lika svårslagen som Rafael Nadal. Game, set, match.