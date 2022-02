Veckans bil: Gardelöfs Toppar & Floppar

Rivian är en amerikansk elbilsuppstickare som börsintroducerades den nionde november 2021. Har du inte hört talas om tillverkaren så är det förståeligt med tanke på att man levererat under tusen bilar och företaget gjorde en brakförlust på nio miljarder kronor under årets första sex månader. Men när börsklockan på Nasdaq ringde efter första noteringsdagen så hade Rivian ett börsvärde som körde över såväl Ford som General Motors. Vad sägs om 909 miljarder kronor trots att man knappt bygger några bilar?

Bristen på halvledare lamslog hela bilvärlden och många fabriker rullade på sparlåga eller tvingades att nödstoppa produktionen. Den senaste prognosen säger att produktionstappet kommer att landa på elva miljoner bilar under 2021 och kedjereaktionerna lät inte vänta på sig. Leveranstiderna slog nya rekord, teknik slopades i ett sista desperat försök att lösa situationen och begagnatpriserna skenade i många länder.

En norrman var på väg hem från Tyskland efter att ha köpt sin drömbil – en Lamborghini Huracan Performante Spyder för 2,5 miljoner kronor. Färden gick via Nordjylland där färjan i Hirtshals skulle ta ekipaget hem till Norge. Fast med bara någon kilometer kvar till hamnen så klockades ägaren av ordningsmakten i 236 km/h. Saftiga böter, tänkte fartsyndaren utan vetskap om den nya ”vansinneskörningslagen” som infördes i Danmark den 31 mars. Lambon beslagtogs på plats och nu ska rättsväsendet avgöra om cabben ska säljas eller skrotas.

Den enes död, den andres bröd. Tja, ordspråket stämmer väl in med det tragiska som hände Saab för exakt tio år sedan. Men två personer som skrattar hela vägen till banken är konkursförvaltarna Hans Bergqvist och Anne-Marie Pouteaux som hittills fått ut 367 miljoner kronor i arvode för arbetet. Det innebär i sin tur att duon debiterat uppemot 4 500 kronor i timmen samtidigt som många underleverantörer inte fått tillbaka en krona.

Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri 2030 och det innebär att försäljningen av elbilar måste öka dramatiskt samtidigt som vi i vinter har levt under ständigt hot om energibrist och skenande elpriser. Reservkraftverket i Karlshamn har arbetat för högtryck och bränner ungefär 140 000 liter olja i timmen. Det är kaos i energiförsörjningen och frågan är hur många elbilar som premierats med 70 000 kronor i klimatbonus av staten som samtidigt laddas med hjälp av olja? Ändamålet helgar medlen.

Pandemin ställde till det och inte minst ishockey-VM drabbades. Majoriteten av matcherna i Riga fick spelas utan publik och det var då Christian Philipp hos huvudsponsorn Skoda kom på en briljant idé. ”Vi låter supportrarna skicka in sina ansiktsbilder och berätta vilken nationströja de vill ha på sig”. Skoda tryckte sedan upp 15 000 pappfigurer som placerades ut i arenorna. Men att det gick alldeles utmärkt att lura mobilappen som användes bevisades när Sverige mötte Danmark. För mitt i publikhavet satt självaste Börje Salming. I dansk tröja!

Teslas-grundare är världens rikaste person och på självaste julafton uppskattades Elon Musks förmögenhet till 2 371 miljarder kronor av Bloomberg Billionaires Index. Men så blir det ju en del skatt också… Under 2021 har Musk, enligt egen utsago, betalat över 100 miljarder kronor i skatt och det ska vara den största summan i USA:s historia. Visst är det tur att det inte drabbar någon fattig…

2021 bjöd på skenande drivmedelspriser och när det var som värst kostade en liter blyfri bensin (95 oktan) 18,44 kronor. Fakta: drygt 60 procent av bensinpriset utgörs av skatter. Än svettigare blev det för alla dieselbilsägare där all time high landade på 19,47. Fakta: drygt 50 procent av dieselpriset utgörs av skatter. Visste du förresten att det dessutom är moms på bränsleskatten? Alltså betalar vi skatt på skatten. Undertecknad föddes 1975 och då kostade en liter bensin 1,37 kronor.

Äntligen gick ridån upp för den tjugofemte Bondfilmen ”No Time to Die” och alla bilälskare fick sitt lystmäte av skrikande däck när Agent 007 visade att gammal är äldst. Den avancerade biljakten spelades in i italienska Matera och krävde tio Aston Martin DB5. Stadens kullerstensgator visade sig dock vara rejält nerslitna och därmed farligt hala. Inspelningen fick stoppas tills filmteamet kom på lösningen: att hälla ut 32 000 liter läsk och låta den torka in. ”Vi köpte Coca-Cola för 600 000 kronor” berättar Daniel Craig som ändå menar att filmbolaget kom lindrigt undan. ”Vi kunde ju lika gärna ha valt Dry Martini”.