Veckans bil: ”Hjälten på fyra hjul”

Utan bilen stannar USA och det är helt sant. I bilens hemland är det glest mellan turerna i kollektivtrafiken, om den nu överhuvudtaget existerar. På garageuppfarten däremot trängs ofta 4-5 bilar eftersom en kärra per familjemedlem är mer regel än undantag. När man får ta sitt körkort beror på vilken delstat man bor i - men snittåldern ligger på sexton år. Oftast får man tjugo teorifrågor på nätet och sedan är det dags för uppkörning. Här handlar det om en sväng runt kvarteret. Eleven ska visa förmågan att bromsa, svänga in till kanten och parkera.

En given favorit är Bullitt från 1968 som kanske är den bästa bilfilmen någonsin. Biljakterna i de branta backarna satte San Francisco på världskartan och Steve McQueen gav Ford Mustang en rejäl hästspark uppåt i försäljningsstatistiken. Nu blåser vi snuten med Burt Reynolds räknas också till kultklassikerna trots att slutet alltid var givet. Sheriffen framstod som den ständige idioten när Bandit drog järnet med sin svarta Pontiac Trans Am.

The Fast and the Furious från 2001 gav ny skjuts åt bilfilmerna med nervkittlande street racing och är en av de mest inkomstbringande filmserierna genom tiderna. Hitintills har Universal Pictures dragit in 67 miljarder kronor på tio filmer. Om jag har något stalltips? En personlig favorit är Le Mans 66 där Ford ska försöka att slå Ferrari som dominerat det klassiska 24-timmars loppet under många år. Att filmen bygger på verkliga händelser, med Matt Damon i rollen som bildesignern Carroll Shelby, gör den förstås ännu bättre.