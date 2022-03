Veckans bil: ”Toyota är störst i USA”

Den elfte mars 2011 drabbades Japan av ett kraftigt jordskalv med efterföljande tsunami och inte minst landets bilproduktion slogs ut under lång tid. Det var nu Toyota tog tanken med snöret ett steg längre och började bygga upp lager med strategiskt viktiga komponenter för att klara framtida kriser. Alla vet förmodligen att det är halvledarbrist just nu och inte minst General Motors har tvingats stoppa produktionen ett antal gånger under det senaste året.